Украина экспортировала более 6,7 миллиона тонн зерновых

Экспорт зерновых

Украина уже экспортировала 3,387 млн т пшеницы (в прошлом году было 1,773 млн т), 1,902 млн т ячменя (в прошлом году — 460 тыс. т), 0,3 тыс. т ржи (0,6 тыс. т) и 2,241 млн т (1,916 млн т) кукурузы.

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В то же время экспорт муки составил 10,5 тыс. т (против 20,8 тыс. т за аналогичный период прошлого МГ).