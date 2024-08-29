Украина с начала 2024/2025 маркетингового года по состоянию на 28 августа экспортировала 6,746 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.
Украина экспортировала более 6,7 миллиона тонн зерновых
Экспорт зерновых
Украина уже экспортировала 3,387 млн т пшеницы (в прошлом году было 1,773 млн т), 1,902 млн т ячменя (в прошлом году — 460 тыс. т), 0,3 тыс. т ржи (0,6 тыс. т) и 2,241 млн т (1,916 млн т) кукурузы.
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В то же время экспорт муки составил 10,5 тыс. т (против 20,8 тыс. т за аналогичный период прошлого МГ).
Источник: Минфин
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