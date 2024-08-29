В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Скупать ли евро и доллар в сентябре: Каким будет курс доллара и евро в сентябре? (видео)
- Каким будет курс доллара и евро в сентябре
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- Прогноз по курсу доллара и евро на сентябрь 2024 года
- Прогноз курса доллара и евро на период с 29 августа по 4 сентября.
Источник: Минфин
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