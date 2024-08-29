Курс валют на 29 августа: евро в банках подешевел на 17 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и потерял 5 копеек в продаже. Евро подешевел в покупке на 17 копеек, а в продаже — на 14 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро добавил 2 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,68 грн, а продают за 46,26 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,47, евро — 45,93−46,12 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,17−41,21 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,82−45,85 грн/евро.

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