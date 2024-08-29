За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 612390 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 августа: 1200 российских оккупантов, 3 танка и 21 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 612390 (+1200) человек,
- танков — 8571 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 16699 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 17549 (+27) ед,
- РСЗО — 1174 (+0) ед,
- средства ПВО — 939 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14369 (+21),
- крылатые ракеты — 2556 (+3),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23706 (+52) ед,
- специальная техника — 2965 (+15)
Источник: Минфин
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