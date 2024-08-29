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29 августа 2024, 11:36 Читати українською

Nasdaq планирует запустить торговлю опционами на биткоин-индекс

Фондовая биржа Nasdaq отправила заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на листинг и торговлю опционами на биткоин-индекс. Запуск нового продукта планируется осуществить в партнерстве с компанией CF Benchmarks, пишет incrypted.

Фондовая биржа Nasdaq отправила заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на листинг и торговлю опционами на биткоин-индекс.
Фото: depositphotos

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Что известно

Новый продукт будет торговаться под тикером XBTX. По мнению представителей Nasdaq, он предоставит их клиентам сложный инструмент для управления и хеджирования инвестиций в первую криптовалюту с помощью опционов.

«Мы гордимся партнерством с CF Benchmarks по опционам индекса Nasdaq Bitcoin, предоставляя участникам рынка надежные финансовые пути для доступа к экосистеме цифровых активов», — заявил вице-президент Nasdaq Грег Феррари.

Топ-менеджер фондовой биржи отметил, что их сотрудничество с компанией CF Benchmarks ведет к дальнейшему объединению криптотрасли и традиционному рынку ценных бумаг.

Такое взаимодействие свидетельствует о «зрелости сферы цифровых активов», подчеркнул Феррари.

Новый продукт будет отслеживать индекс CME CFE CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI). Аналитики отмечают, что в случае одобрения XBTX они станут первыми криптовалютными деривативами, прошедшими клиринг в Опционной клиринговой корпорации США (OCC).

Читайте: Биржа Nasdaq запускает биткоин-фьючерсы

Согласно заявке Nasdaq, продукт предусматривает выполнение по европейскому образцу и наличный расчет.

Окончательная стоимость расчетов основывается на нью-йоркском варианте справочного курса биткоина CME CF (BRRNY). Он обновляется ежесекундно путем агрегирования данных об ордерах на актив к доллару США с ведущих криптовалютных бирж.

Генеральный директор CF Benchmarks Суи Чанг отметил, что спотовые опционы на первую криптовалюту, заключаемые на BRRNY, ориентируются на фьючерсные и опционные контракты, предлагаемые CME. Они дополнят уже имеющиеся на рынке криптовалютные биржевые продукты на базе биткоина.

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Источник: Минфин
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