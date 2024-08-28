Продажа конструкторов Lego опередила общий рынок игрушек в первом полугодии этого года на фоне высокого спроса в Европе и Северной Америке. Об этом 28 августа пишет Reuters со ссылкой на сообщение датского производителя игрушек, передает Forbes.

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Продажи Lego с января по июнь выросли на 13% и составили $4,7 млрд. Для сравнения, в прошлом году Lego увеличила продажи за первое полугодие всего на 1% в годовом исчислении, а в 2022 году — на 17%.

Резкий рост продаж Lego контрастирует со стагнацией мирового рынка игрушек и слабыми продажами таких конкурентов как производитель кукол Барби Mattel и создатель линии игрушек My Little Pony, компания Hasbro.

Мировой рынок игрушек в этом году стагнирует после 7-процентного спада продаж в прошлом году, отметил исполнительный директор Lego Нильс Кристиансен.

Компания планирует открыть около 100 магазинов в этом году, что несколько меньше, чем в предыдущие годы. В результате общее количество магазинов превысит 1100.