К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро упало на 25 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 28 августа: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 28 августа
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Закрытие 28 августа
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Изменения
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41,27/41,30
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41,17/41,21
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10 /9
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46,01/46,02
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45,76/45,79
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25/23
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,85 грн., а продают за 46,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,49, евро — 45,91−46,10 грн.
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Источник: Минфин
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