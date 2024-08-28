Прибыль BYD выросла, несмотря на экономический спад в Китае

Прибыль BYD выросла почти до $2 млрд в 1 полугодии 2024 года. Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

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Чистая прибыль выросла благодаря увеличению продаж электромобилей, несмотря на слабый спрос на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Чистая прибыль компании выросла на 24% до 13,63 млрд юаней, что эквивалентно $1,91 млрд, в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

Выручка выросла на 16% до 301,13 млрд юаней благодаря высоким продажам моделей электромобилей, несмотря на замедление спроса на автомобили в Китае.

Сообщается, что BYD заявила, что ее валовая маржа прибыли увеличилась до 20,0% с 18,3% годом ранее, благодаря укреплению бизнеса электромобилей. Компания является одним из немногих китайских производителей электромобилей, сообщивших о двузначной валовой марже за второй квартал. Li Auto сообщила о валовой рентабельности в 19,5% за этот период, тогда как лидер электромобилей Tesla показала валовую рентабельность в 14,6%.