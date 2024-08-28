Повышение до 50% налога на прибыль для банков: Минфин и НБУ выступили против

Министерство финансов и Нацбанк против повышения до 50% налога на прибыль для банков в рамках законопроекта № 11416д. Об этом написал заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

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Повышение налога для банков

«Минфин выступил открыто против повышения налога на банки до 50%. Во-первых, против МВФ. Во-вторых, они говорят, что тогда риск внутреннего заимствования. Ну я с ними согласен. Здесь трудно поспорить. Эта норма снимается с закона», — написал депутат.

По его данным, Нацбанк тоже выступил против указанной инициативы, отметив, что это риск дополнительной докапитализации государственных банков.

Как написал Глава налогового комитета Даниил Гетманцев в телеграм-канале:

По результатам рабочей группы по ресурсному законопроекту:

повышение ОС ограничено налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение;

ВЗ будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ;

налог на сверхприбыль банков убрали (категорическая позиция Минфина и НБУ);

несколько уточнили авансовый взнос с АЗС;

увеличение ставки налога на прибыль финучреждений повысим на будущее, а не на 2024 год, как предлагалось;

1% военный сбор для юрлиц по единому налогу третьей группы убрали.

«Все изменения согласованы Минфином», — написал он.

Напомним

26 августа Железняк обнародовал доработанный правительственный законопроект о повышении налогов (№ 11416), предусматривающий повышение налога на прибыль банков в 2024 году с 25% до 50% и на прибыль финансовых компаний с 18% до 25%, а также представление ежемесячной отчетности по налогу на доходы физлиц.