Банки в Британии призывают готовиться к массовым увольнениям на фоне развития ИИ

Миллионы сотрудников могут потерять рабочие места из-за искусственного интеллекта. Профсоюзы Великобритании предупреждают об этом банки, страховые компании и бухгалтерские фирмы, пишет Financial Times.

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Профсоюзы опираются на июньский отчет Citigroup, в котором говорится о сокращении половины рабочих мест в банковской сфере в результате автоматизации.

«В будущем до 54% рабочих мест в банковской сфере и 48% в страховании заменит искусственный интеллект. Ожидается, что сокращения из-за интеграции ИИ сильнее затронут сектор финансовых услуг», — говорится в документе.