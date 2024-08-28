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28 августа 2024, 14:17 Читати українською

Цены на золото снизились на фоне роста доллара

Цены на золото снизились на азиатских торгах в среду, так как доллар восстановился с 13-месячных минимумов, при этом в фокусе рынков остаются ключевые данные по инфляции, которые дадут дополнительные подсказки по процентным ставкам ФРС. Об этом пишет investing.com.

Цены на золото снизились на азиатских торгах в среду, так как доллар восстановился с 13-месячных минимумов, при этом в фокусе рынков остаются ключевые данные по инфляции, которые дадут дополнительные подсказки по процентным ставкам ФРС.

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Золото

Однако желтый металл остается в пределах видимости пиков, достигнутых в этом месяце, так как геополитические опасения подогревают спрос, в то время как перспектива снижения процентных ставок в США также способствует росту цен на золото.

Спотовая цена опустилась на 0,5%, до $2 512,88 за унцию, а декабрьские фьючерсы просели на 0,2% до $2 547,60 за унцию к 00:37 по восточному времени (04:37 GMT). На прошлой неделе спотовые цены достигли рекордного максимума в $2 532,05 за унцию.

Доллар

Желтый металл оторвался от рекордных максимумов на фоне восстановления доллара с 13-месячных минимумов, достигнутых ранее на этой неделе.

Однако золото сохраняет большую часть своих достижений, в то время как восстановление доллара выглядит сдержанным на фоне сохраняющихся ожиданий начала снижения ставок ФРС в сентябре.

На последних сессиях «голубиные» комментарии чиновников ФРС укрепили эту идею, и трейдеры разделились во мнении, на сколько будет снижена ставка — на 25 или 50 базисных пунктов.

ФРС

В эту пятницу будет опубликован индекс цен PCE — предпочтительный индикатор ФРС, который даст дополнительные подсказки относительно динамики процентных ставок.

Снижение ставок благоприятно для золота, поскольку оно снижает альтернативные издержки инвестирования в низкодоходные активы. На этом фоне также наблюдается приток средств в другие драгоценные металлы, хотя они в значительной степени отставали от ралли золота за последний месяц.

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Источник: Минфин
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