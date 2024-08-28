Собственный капитал Нацбанка вырос на 29%

Национальный банк увеличил размер собственного капитала до 543 млрд грн, что на 29% больше первого полугодия 2024 года. Увеличение капитала произошло в основном благодаря накоплению прибыли. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Прибыль составила 122,6 млрд грн за полгода и была сформирована преимущественно благодаря переоценке финансовых инструментов в размере 115,4 млрд грн (в результате изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости).

В то же время, объем активов НБУ по итогам первого полугодия уменьшился на 1% и составляет 2,38 трлн грн.

На это повлияло уменьшение на 6,5% международных резервов (с $40,5 млрд до $37,9 млрд) и уменьшение на 18% кредитного портфеля по причине погашения банками долгосрочной задолженности по работающим кредитам.

Обязательства Нацбанка к концу первого полугодия 2024 года составили 1,83 трлн, что составляет 77% от активов.