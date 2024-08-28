В среду на наличном рынке курс доллара потерял 9 копеек в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро подешевело в покупке и продаже на 5 копеек.
Курс валют на 28 августа: доллар в банках подешевел на 9 копеек, евро — на 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро не изменилось в покупке и потеряло 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,11−41,60 грн. Евро покупают за 45,85 грн, а продают за 46,40 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 46,00−46,17 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,27−41,30 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,01−46,02 грн/евро.
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