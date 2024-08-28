За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 611190 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 августа: 1090 российских оккупантов, 5 танков, 94 БПЛА и 1 самолет
Потери врага
- личного состава — около 611190 (+1090) человек,
- танков — 8568 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 16681 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 17522 (+27) ед,
- РСЗО — 1174 (+1) ед,
- средства ПВО — 938 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14348 (+94),
- крылатые ракеты — 2553 (+6),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23654 (+41) ед,
- специальная техника — 2950 (+6)
Источник: Минфин
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