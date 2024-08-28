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28 августа 2024, 16:10 Читати українською

50$ кешбека за международные переводы от Payoneer для клиентов ПУМБ

С 1 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года получайте кешбек от Payoneer в размере 50 $ за регистрацию через приложение ПУМБ Online и получение платежей по аккаунту на сумму от 1000$.

Условия участия для получения кешбека:

  • Сумма кешбека: 50 USD.
  • Сумма платежей, полученных на аккаунт Payoneer для получения кешбека, должна быть эквивалентна 1000 USD.
  • Срок для получения кешбека: 30 дней с момента регистрации.

Как получить кешбек:

  1. Авторизуйтесь в приложении ПУМБ Online.
  2. Перейдите в меню: Платежи — Международные переводы — Payoneer.
  3. Создайте аккаунт в Payoneer, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» и введите необходимые для регистрации данные.
  4. Дождитесь подтверждения на электронную почту от Payoneer об успешной регистрации.
  5. Пройдите авторизацию в Payoneer через приложение ПУМБ Online.
  6. В течение 30 дней с момента регистрации получайте платежи на баланс Payoneer в общей сумме 1000 USD (или эквивалент).
  7. Получите свой кешбек от Payoneer.

Преимущества вывода средств с аккаунта Payoneer на баланс в ПУМБ:

  • Минимальная сумма для вывода средств — 10 USD/EUR.
  • Вывести средства можно в валютах USD и EUR.
  • 0% — комиссия ПУМБ.
  • до 3% — комиссия Payoneer.
  • В день можно совершить максимум 5 выводов средств объемом не более 5 000 USD/EUR.

Больше о Payoneer и как это работает в ПУМБ Online читайте здесь.

Обратите внимание! Платежи общей суммой меньше, чем указано в условиях, не получат кешбек. Получить кешбек в 50$, при выполнении условий, могут аккаунты, созданные с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года.

Источник: Минфин
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