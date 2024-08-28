50$ кешбека за международные переводы от Payoneer для клиентов ПУМБ

С 1 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года получайте кешбек от Payoneer в размере 50 $ за регистрацию через приложение ПУМБ Online и получение платежей по аккаунту на сумму от 1000$.

Условия участия для получения кешбека:

Сумма кешбека: 50 USD.

Сумма платежей, полученных на аккаунт Payoneer для получения кешбека, должна быть эквивалентна 1000 USD.

Срок для получения кешбека: 30 дней с момента регистрации.

Как получить кешбек:

Авторизуйтесь в приложении ПУМБ Online. Перейдите в меню: Платежи — Международные переводы — Payoneer. Создайте аккаунт в Payoneer, нажав на кнопку «Зарегистрироваться» и введите необходимые для регистрации данные. Дождитесь подтверждения на электронную почту от Payoneer об успешной регистрации. Пройдите авторизацию в Payoneer через приложение ПУМБ Online. В течение 30 дней с момента регистрации получайте платежи на баланс Payoneer в общей сумме 1000 USD (или эквивалент). Получите свой кешбек от Payoneer.

Преимущества вывода средств с аккаунта Payoneer на баланс в ПУМБ:

Минимальная сумма для вывода средств — 10 USD/EUR.

Вывести средства можно в валютах USD и EUR.

0% — комиссия ПУМБ.

до 3% — комиссия Payoneer.

В день можно совершить максимум 5 выводов средств объемом не более 5 000 USD/EUR.

Больше о Payoneer и как это работает в ПУМБ Online читайте здесь.

Обратите внимание! Платежи общей суммой меньше, чем указано в условиях, не получат кешбек. Получить кешбек в 50$, при выполнении условий, могут аккаунты, созданные с 1 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года.