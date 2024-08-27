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27 августа 2024, 19:39 Читати українською

Банкир из россии владеет лизинговой компанией в Украине — НБУ

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию ООО «Лизинг Тайм» и владельца компании — Грегори Штульберга. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа, они вступают в силу со дня их принятия, сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию ООО «Лизинг Тайм» и владельца компании — Грегори Штульберга.

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«По результатам обработки имеющейся информации Национальный банк получил подтверждение факта владения Штульбергом Грегори Исааковичем российским АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк», в том числе подтверждение от государственных органов разведывательного сообщества Украины», — отмечается в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что решением СНБО от 22 февраля 2023 года Украина ввела санкции сроком на 50 лет во все банки, зарегистрированные в россии, в том числе в отношении «Алеф-Банка». Согласно действующему законодательству, это основание для признания небезупречной деловой репутации как собственника российского банка, так и его финансовой компании в Украине.

«Национальный банк предпримет дальнейшие действия в отношении ООО „Лизинг тайм“, связанных с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной», — добавили в НБУ.

Источник: Минфин
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