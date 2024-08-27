Минфин привлек 5,4 млрд от размещения ОВГЗ

Министерство финансов привлекло в бюджет 5,4 млрд грн на аукционе ОВГЗ 27 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Наибольшую популярность имели бумаги на три года под 16,38%. При этом ставка была несколько меньше, чем в предыдущий раз — 16,43%.

В то же время, ставку двухлетних ОВГЗ увеличили с 15,41% до 15,44% и спрос на такие бумаги существенно возрос, если сравнивать с предыдущим аукционом — 20 августа было привлечено 5 млн, а 27 августа — 624 млн.