К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 27 августа: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 27 августа
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Закрытие 27 августа
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Изменения
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41,37/41,39
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41,27/41,30
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10/9
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46,18/46,19
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46,10/46,11
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8/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,200−41,59 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,45 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 46,00−46,19 грн.
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Источник: Минфин
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