Курс валют на вечер 27 августа: доллар и евро упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро упало на 8 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 27 августа Закрытие 27 августа Изменения доллар 41,37/41,39 41,27/41,30 10/9 евро 46,18/46,19 46,10/46,11 8/8

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,200−41,59 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,45 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 46,00−46,19 грн.

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