В Германии наблюдают падение инвестиций и потребления

Немецкая экономика столкнулась с падением инвестиций и потребления. Об этом сообщает Bloomberg.

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Инвестиции и потребительские расходы повлияли на экономику Германии во втором квартале, разрушив надежды на то, что страна наконец-то сможет оставить позади годы стагнации.

Сокращение ВВП на 0,1% включало падение капитальных инвестиций на 2,2% и падение личного потребления на 0,2%. Государственные расходы, между тем, выросли на 1%.

Хотя самая большая экономика Европы начала год на крепком фундаменте, ей трудно удержать этот импульс. Последние показатели говорят об ухудшении настроений среди компаний, особенно в ключевом производственном секторе.

Промышленный сектор страдает угнетенным внешним спросом, высокой стоимостью заимствований и усилением политической неопределенности. Ожидаемое возобновление потребительского спроса на фоне значительного повышения заработных плат также пока не произошло.