Цены на АЗС: автогаз за неделю подорожал еще на 40 копеек

За неделю, с 19 по 26 августа, средняя стоимость сжиженного газа выросла на 41 копейку — до 28,64 гривны за литр. Об этом пишет enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

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Как изменились цены

Первыми повысили цены премиумсети ОККО и WOG — на 50 копеек, до 29,99 грн/л. Следом за ними — в среднем на 20−74 копейки — возросла стоимость и в большинстве сетей среднего и нижнего ценовых диапазонов.

Больше всего — на 1,5 грн — подорожал газ в сети Amic в Киевской области, меньше — на 10 копеек — на станциях VST в Одесской области.

За неделю (по состоянию на 26 августа) разница между ценами на ресурс у маркетмейкеров и дискаунтеров выросла на 15 копеек и составляет 2,86 грн/л.