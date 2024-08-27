29 августа, ко Дню памяти защитников Украины, Укрпочта вводит в обращение благотворительную почтовую марку «Минута молчания». Об этом говорится в сообщении Укрпочты.
Укрпочта вводит в обращение благотворительную почтовую марку «Минута молчания»
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Что изображено на марке
На ней воспроизведены иллюстрации донецкого художника Сергея Майдукова «Марсовое поле. Львов» (2023) и «Мемориал на Майдане Незалежности. Киев» (2024).
Этот выпуск в который раз будет напоминать нам остановиться и склонить голову в память о тех, кто видел «и ужас, и кровь, и смерть, и отчаяние», кто боролся и пал за нашу землю.
Тираж — 350 000 почтовых марок.
Предзаказать можно уже на postmark.ukrposhta.ua, а 29 августа — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.
Источник: Минфин
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