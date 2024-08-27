Meta будет питать свои дата-центры геотермальной энергией

Meta объявила о партнерстве со стартапом Sage Geosystems, в рамках которого компания планирует снабдить геотермальной энергией свои дата-центры. Потенциально речь идет о 150 МВт энергии. Об этом пишет mezha.media.

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По информации Meta, данное партнерство позволит значительно расширить использование геотермальной энергии в США. Соглашение сторон предполагает сотрудничество над проектом, первую фазу которого планируется запустить в 2027 году.

По информации Reuters, месторасположение еще не определено, но оно будет восточнее Скалистых гор. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Заявление Meta появилось в то время, когда администрация президента Джо Байдена обращается в крупные технокомпании с просьбой инвестировать в новую экологически чистую энергетику, чтобы покрыть растущий спрос на электроэнергию.

Этот всплеск обусловлен внедрением таких технологий, как генеративный искусственный интеллект, нуждающихся в больших объемах электроэнергии для питания центров обработки данных.