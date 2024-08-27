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27 августа 2024, 16:20 Читати українською

Как зарабатывать пассивно на криптовалюте

В мире криптовалют все больше людей стремятся получать пассивный доход, не тратя большого количества времени на ежедневные операции. Несмотря на волатильность, криптовалюта предлагает несколько вариантов для пассивного заработка. В этой статье Обмифай, известный мониторинг криптообменников, рассмотрит самые популярные способы получения такого заработка, их преимущества и риски, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящие варианты.

Пассивный доход в криптовалюте: что это?

Это процесс получения заработка без активного участия в торговле или других трудоемких операциях. В отличие от традиционного заработка, где необходимо постоянно заниматься мониторингом и управлением, или же торговать, пассивная прибыль в крипте позволяет получать прибыль, используя свои активы или техническое оборудование. Для этого существует множество способов, которые могут варьироваться по уровню прибыльности и рисков.

ТОП варианты получения пассивного дохода от криптовалюты

Стейкинг

Это процесс удержания криптовалюты на кошельке для поддержки сети блокчейна. Инвестор предоставляет свои монеты в распоряжение сети, и за это получает вознаграждение в виде новых монет. Стейкинг (или холдинг) стал особенно популярен благодаря его простоте и относительно высокому проценту доходности. Некоторые криптобиржи предлагают вознаграждения до 20% годовых в криптовалютных дивидендах, что значительно превышает традиционные банковские депозиты и даже те деньги, что предлагает фондовый рынок.

Майнинг

Это процесс создания новых криптовалютных токенов путем решения сложных математических задач. Хотя майнинг требует начального капитала на оборудование и электричество, он способен приносить стабильную прибыль. Майнеры получают вознаграждение в виде новых монет и комиссий за обработку транзакций в сети, что делает этот способ привлекательным для долгосрочных инвесторов. Майнить можно как в одиночку, так и в «пулах» — вскладчину с другими пользователями.

Криптобот

На рынке сегодня есть несколько вариантов автоматизировать торговлю на споте. Такой трейдинг может приносить до нескольких «иксов» в год, но нужно понимать, что и риски тут высоки. Если выбранные монеты пойдут вниз, туда же пойдет и весь депозит, а разворота или вменяемого роста можно ждать месяцами, если не годами. При выборе этого способа инвестору стоит учитывать не только саму стоимость бота, а и комиссию бота и комиссию биржи.

Другие способы

Существуют и другие способы получения ненапряжного заработка криптовалюты в сети, такие как участие в ликвидных пулах, где пользователи предоставляют свои криптовалютные активы для обеспечения ликвидности на децентрализованных биржах, а также участие в программах кредитования, где пользователи могут предоставить свои криптовалютные активы в заем под процент.

Кроме того, эйрдропы стали популярным способом получения дохода — раздача токенов пользователям в качестве награды за определенные действия, такие как подписка на новостную рассылку или участие в сообществе проекта. Эти токены могут в будущем вырасти в цене, что делает их привлекательным вариантом.

Какие существуют риски?

Несмотря на привлекательность пассивного дохода в криптовалюте, существуют значительные риски. Во-первых, волатильность криптовалютного рынка может резко повлиять на цену активов, что приведет к убыткам. Но это можно обойти если пользоваться только стейблкоинами, чей курс привязан к фиатными валютам или золоту.

Во-вторых, платформы и сервисы, предлагающие такой заработок, могут быть подвержены хакерским атакам или могут обанкротиться, соскамиться и т. д. Также биржа в любой момент может запросить похождение денег или же и вовсе отказать в сотрудничестве без объяснения причин.

В-третьих, юридическая неопределенность в некоторых странах может усложнить или даже сделать невозможным получение дохода от криптовалют. А в некоторых странах трейдеры и прочие криптаны такой криптовалютный доход не могут легализировать.

Вывод: Можно ли реально зарабатывать пассивно на крипте?

Пассивный доход на криптовалюте возможен и может быть весьма прибыльным при правильном подходе и диверсификации рисков. Однако важно понимать, что, как и в любом инвестиционном инструменте, здесь существуют свои риски, которые необходимо учитывать.

Для успешного заработка на криптовалюте инвесторам рекомендуется тщательно изучать рынок и стратегию, выбирать проверенные платформы и сервисы, а также не забывать о диверсификации активов. С учетом всех этих факторов пассивный доход на криптовалюте может стать отличным дополнением к портфелю инвестора.

А если вы ищете выгодный и удобный способ вывести заработанную криптовалюту, либо же обменять ее на другие валюты, осуществить покупку или продажу любой монеты — посмотрите на Обмифай. Всегда актуальные курсы, удобный вывод и только проверенные сервисы для вашего комфорта. Обмифай — безопасность прежде всего!

Источник: Минфин
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