Нацдепозитарий впервые провел сделку купли-продажи долей ООО

Национальный депозитарий Украины успешно провел первую операцию по внесению изменений в учетную систему долей общества с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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В рамках соглашения НГУ совершил перевод долей ООО «Кардсервис» на счетах, открытых в своей учетной системе. Операция была проведена на основании распоряжений уполномоченного депозитарного учреждения ООО «Универ Капитал», обслуживающего счета участников этого ООО.

«Реализация ведения долей в учетной системе НДУ открывает новый сегмент услуг, которые депозитарные учреждения могут предоставлять клиентам, как для самих ООО, так и для владельцев долей в них. Надежное хранение, защита от рейдерства и „черных нотариусов“, удобство и скорость операций с долями, выплата дивидендов, проведение собрания совладельцев и т. п. », — прокомментировал основатель и глава инвестгруппы «Универ» Тарас Козак.

По словам главы НКЦБФР Руслана Магомедова, эта операция является важным этапом в развитии рынка корпоративных прав в Украине, ведь «она обеспечивает прозрачность и безопасность сделок с частями обществ. Все это быстро и надежно».

В Украине с марта 2024 начала работать альтернативная система учета долей обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО).

Если раньше учет долей обеспечивал Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР), то теперь по желанию владельцы ООО и ОДО могут перевести учет долей в центральный депозитарий — ПАО «Национальный депозитарий Украины».

Депозитарий — профессиональный участник рынка ценных бумаг, основной функцией которого является учет прав собственности на активы, такие как акции, облигации. Доли обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью не являются ценными бумагами и не подлежат обязательному учету в центральном депозитарии.