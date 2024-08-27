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27 августа 2024, 14:37 Читати українською

Индия оставила россию без нержавеющей стали: поставки рухнули втрое

Российские предприятия столкнулись с резким сокращением отгрузок нержавеющей стали от одного из ключевых поставщиков — Индии. За первое полугодие в рф было импортировано 20 тысяч тонн индийской нержавейки — втрое меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом пишет Moscow Times.

Российские предприятия столкнулись с резким сокращением отгрузок нержавеющей стали от одного из ключевых поставщиков — Индии.
Фото: moscowtimes

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Поставки нержавеющей стали

В прошлом году на Индию пришлось 20% импортных поставок нержавейки в россию, которые в общей сложности составили 486 тысяч тонн. Собственного производства нержавейки в сопоставимых объемах в россии нет, а зависимость от импорта достигает 70−80%.

Этот материал используется в машиностроении, производстве бытовой техники, электрооборудования, труб для нефтегазовой отрасли и нефтехимии, а также для нужд военно-промышленного комплекса.

Главной причиной обвального падения поставок нержавеющей стали из Индии стали проблемы в Красном море, где повстанцы-хуситы атакуют суда-контейнеровозы.

В результате время транзита резко выросло, а стоимость фрахта взлетела — в среднем на 100%, а по отдельным маршрутам на 300%, указывают аналитики Bigmint.

Помимо Индии, нержавейку в россию поставляют Китай (более половины объемов), Индонезия (6,5%) и Турция (2%).

Правительство россии поставило задачу резко снизить зависимость от импорта нержавеющей стали. Согласно стратегии развития металлургической промышленности, к 2030 году страна должна обеспечивать собственными заводами до 85% потребностей в нержавеющей стали.

Крупнейший завод мощностью 500 тысяч тонн в год в Волгоградской области планирует построить «Норникель». Его запуск намечен на 2026 год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
27 августа 2024, 17:17
#
Срочно туда новые дроны или баллистику.
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