Apple анонсировала презентацию iPhone 16

Apple анонсировала свою обширную презентацию, на которой должны показать новые iPhone 16. Она состоится 9 сентября 2024 в 20:00 по киевскому времени. Об этом сообщает The Verge.

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Презентация iPhone 16 и 16 Plus

Основным изменением в iPhone 16 и 16 Plus станет новое расположение камер — они будут выровнены вертикально на задней панели.

Модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max, вероятно, получат большие экраны, сохраняя вместе с тем традиционную для Apple трехкамерную компоновку.

Также есть предположение, что эти модели будут доступны в новом бронзовом цвете.

Все четыре модели iPhone 16, по слухам, будут оснащены кнопкой Action Button, ранее доступной только в моделях Pro iPhone 15. Возможно, появится и новая кнопка для съемки фото и видео, однако пока неизвестно, будет ли она доступна только на моделях Pro или же на всех iPhone 16.

Помимо новых iPhone, ожидается презентация Apple Watch Series 10 и двух новых моделей наушников AirPods.