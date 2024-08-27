Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и подорожало на 10 копеек в продаже.
Курс валют на 27 августа: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 45,80 грн, а продают за 46,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 46,00−46,18 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,18−46,19 грн/евро.
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