Курс валют на 27 августа: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 10 копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и прибавило 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 45,80 грн, а продают за 46,45 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 46,00−46,18 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,37−41,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,18−46,19 грн/евро.

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