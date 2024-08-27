Платформа для заметок, списков и таблиц Notion закроет доступ пользователям из россии с 9 сентября. Решение связано с санкциями США, говорится на сайте компании.
Сервис для заметок и баз данных Notion перестанет работать в рф с 9 сентября
Что известно
«Правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам любому лицу в россии. В связи с этими ограничениями 9 сентября 2024 г. Notion больше не будет предоставлять пользователям, находящимся в россии, доступ к платформе», — говорится в сообщении.
Напомним
В июне минфин США расширил санкции в отношении российских компаний. В соответствии с новыми правилами американским IT-компаниям будет запрещено оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам.
В частности, речь идет о продаже софта для проектирования, облачных сервисов и решений для управления предприятием, а также проведении IT-консультаций. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.
Источник: Минфин
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