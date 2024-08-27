Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины? (видео)

Новый выпуск подкаста от Finance.ua «Страхование по-людски» уже на YouTube . На этот раз мы хотим развеять миф, что страховая медицина — это роскошь только для богатых. На самом деле она доступна каждому и может существенно помочь сохранить здоровье без больших затрат.

Наши гости:

Дмитрий Гроссу, директор по корпоративным продажам медицинской сети «Добробут», объясняет, что такое ДМС и почему этот вид страхования выгоднее разовых визитов к врачам.

Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua, делится советами, как правильно выбрать страховой полис и на что обращать внимание при подписании договора.

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