Новый выпуск подкаста от Finance.ua «Страхование по-людски» уже на YouTube . На этот раз мы хотим развеять миф, что страховая медицина — это роскошь только для богатых. На самом деле она доступна каждому и может существенно помочь сохранить здоровье без больших затрат.
Как сэкономить на медицинских услугах и медикаментах с помощью страховой медицины? (видео)
Наши гости:
Дмитрий Гроссу, директор по корпоративным продажам медицинской сети «Добробут», объясняет, что такое ДМС и почему этот вид страхования выгоднее разовых визитов к врачам.
Дарья Горбач, руководитель по работе с клиентами Finance.ua, делится советами, как правильно выбрать страховой полис и на что обращать внимание при подписании договора.
Вас ждет много полезной информации:
- Почему добровольное медицинское страхование (ДМС) может быть более выгодным, чем разовые визиты к врачу?
- Как выбрать лучший страховой полис и на что следует обращать внимание при подписании договора?
- Лайфхаки, которые помогут сэкономить на медицинских услугах, не жертвуя качеством.
Источник: Минфин
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