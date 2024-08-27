Последствия вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры будут влиять на график в течение дня. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».
Укрзализныця сообщила о задержках поездов
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Самые длительные задержки
- Поезд № 120 Дорогуск — Днепр (+7:46)
- Поезд № 64 Львов — Харьков (+7:44)
- Поезд № 36 Ясиня — Запорожье (+5:24)
- Поезд № 95 Киев — Рахов (+5:23)
- Поезд № 18 Ужгород — (Харьков +5:06)
- Поезд № 7 Киев — (Черновцы +5:03)
«Это соответственно означает, что ряд обратных рейсов — то есть с отправлением сегодня в течение дня — отправится с начальной станции позже запланированного по меньшей мере на час», — говорится в сообщении.
- Поезд № 17 Харьков — Ужгород
- Поезд 393 Харьков — Хелм
- Поезд № 120 Дорогуск — Днепр
Как отметили в компании, точное время отправки будет объявлять диктор по вокзалу.
Источник: Минфин
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