Укрзализныця сообщила о задержках поездов

Последствия вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры будут влиять на график в течение дня. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

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Самые длительные задержки

Поезд № 120 Дорогуск — Днепр (+7:46)

Поезд № 64 Львов — Харьков (+7:44)

Поезд № 36 Ясиня — Запорожье (+5:24)

Поезд № 95 Киев — Рахов (+5:23)

Поезд № 18 Ужгород — (Харьков +5:06)

Поезд № 7 Киев — (Черновцы +5:03)

«Это соответственно означает, что ряд обратных рейсов — то есть с отправлением сегодня в течение дня — отправится с начальной станции позже запланированного по меньшей мере на час», — говорится в сообщении.

Поезд № 17 Харьков — Ужгород

Поезд 393 Харьков — Хелм

Поезд № 120 Дорогуск — Днепр

Как отметили в компании, точное время отправки будет объявлять диктор по вокзалу.