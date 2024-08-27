За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 280 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 610 100 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 августа: 1280 российских оккупантов, 12 танков, 120 БПЛА и 103 ракеты
Потери врага
- личного состава — около 610100 (+1280) человек,
- танков — 8563 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 16667 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 17495 (+52) ед,
- РСЗО — 1173 (+1) ед,
- средства ПВО — 937 (+0) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14254 (+120),
- крылатые ракеты — 2547 (+103),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23613 (+58) ед,
- специальная техника — 2944 (+3)
Источник: Минфин
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