Цена нефти Brent впервые за 10 дней превысила $80 за баррель

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,3% и поднялась до $80,81 за баррель по состоянию на 13:47 МСК. Нефть Brent торгуется выше $80 за баррель впервые с 16 августа 2024 года. Об этом пишет investing.com.

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Контракт на сорт нефти WTI с поставкой в октябре подорожал на 2,3%, до $76,7 за баррель.

Котировки подскочили после новостей об остановке добычи и экспорта нефти из Восточной Ливии, сообщает Bloomberg. Эта мера затрагивает все месторождения, терминалы и нефтяные предприятия.

Цены на нефть также растут из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters. В воскресенье Израиль и «Хезболла» обменялись ракетными залпами и авиаударами, что вызвало опасения по поводу возможных перебоев с поставками нефти в случае эскалации конфликта, сообщило агентство.