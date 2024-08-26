В НБУ хотят изменить процесс согласования руководителей национализированных банков

Национальный банк запустил общественное обсуждение изменений в положение о лицензировании банков, направленных на установление единых подходов к согласованию руководителей государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ стремится унифицировать процедуру согласования руководителей госбанков. Изменения будут касаться руководителей банков, выведенных с рынка при участии государства, при их первом переизбрании или переназначении после получения банком статуса государственного.

Общественное обсуждение продлится до 4 сентября. Национальный банк опубликовал проект постановления, сравнительную таблицу изменений и анализ влияния проекта на ознакомление.