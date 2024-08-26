Курс валют на вечер 26 августа: доллар вырос на межбанке на 8 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 26 августа Закрытие 26 августа Изменения доллар 41,29/41,31 41,37/41,39 8 /8 евро 46,16/46,18 46,18/46,19 2/1

Комментарий «Минфина»

Из-за технических сбоев на платформе Bloomberg, банки и НБУ проводили сделки через Refinitiv. Лишь к концу торговой сессии начал работать Bloomberg.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,55 грн. Евро покупают за 45,80 грн., а продают за 46,30 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 46,00−46,17 грн.

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