Украинцы смогут оформить паспорт и другие документы в Барселоне

Мобильный паспортный сервис в тестовом режиме работал в испанском городе Барселона. Об этом идет речь на сайте ГП «Документ».

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие услуги предоставляются

В специально обустроенных микроавтобусах украинцы могут оформить или обменять ID-карту, или загранпаспорт. В том числе из-за потери, похищения, истечения срока действия, изменения информации и т. д.

Для оформления новых документов следует обращаться по адресу: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Барселона.

График работы

С понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. В период тестирования системы сервисы предоставляются в порядке живой очереди.