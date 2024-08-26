Мобильный паспортный сервис в тестовом режиме работал в испанском городе Барселона. Об этом идет речь на сайте ГП «Документ».
Украинцы смогут оформить паспорт и другие документы в Барселоне
Какие услуги предоставляются
В специально обустроенных микроавтобусах украинцы могут оформить или обменять ID-карту, или загранпаспорт. В том числе из-за потери, похищения, истечения срока действия, изменения информации
Для оформления новых документов следует обращаться по адресу: Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans, Барселона.
График работы
С понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. В период тестирования системы сервисы предоставляются в порядке живой очереди.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии