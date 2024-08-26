Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных о европейских водителях в США, пишет MarketWatch.
Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США
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Что известно
Нидерландская служба по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) сообщила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США.
Данные включают банковские реквизиты, фото и документы, удостоверяющие личность, а в отдельных случаях — справки о судимостях и медицинские данные.
Жалобу о нарушениях подали водители во Франции, а штраф выписан в Нидерландах, поскольку здесь расположена европейская штаб-квартира компании.
Uber планирует оспорить штраф.
Акции Uber дорожают на 0,4% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 21% до $156,1 млрд.
Комментарии - 1
Напомню. уже 24 февраля 2022 года, тот же «Болт» стал передавать свои авто для эвакуации населения! «Уклон» перевозил и ТРО и грузы для ВСУ, принимал активное участие в эвакуации в г Ирпень и Буча!
А что делал «Убер»? А убер уже в обед закрыл «приложение» и прекратил работу в Украине.
Ну и мало кто знает об «особых» отношениях этой конторы и «рехформированого» Привата…