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26 августа 2024, 15:36 Читати українською

Uber оштрафован в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных в США

Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных о европейских водителях в США, пишет MarketWatch.

Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, оштрафована в Нидерландах на 290 млн евро за передачу данных о европейских водителях в США, пишет MarketWatch.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноНидерландская служба по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) сообщила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США.
Фото: pixabay

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Что известно

Нидерландская служба по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DPA) сообщила, что компания нарушила Общий регламент ЕС по защите персональных данных, храня информацию о водителях из Европы на серверах в США.

Данные включают банковские реквизиты, фото и документы, удостоверяющие личность, а в отдельных случаях — справки о судимостях и медицинские данные.

Жалобу о нарушениях подали водители во Франции, а штраф выписан в Нидерландах, поскольку здесь расположена европейская штаб-квартира компании.

Uber планирует оспорить штраф.

Акции Uber дорожают на 0,4% на предварительных торгах в понедельник. С начала года капитализация компании увеличилась на 21% до $156,1 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 августа 2024, 18:32
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Зато в Украине «Убер» в «чеколяде»!!!
Напомню. уже 24 февраля 2022 года, тот же «Болт» стал передавать свои авто для эвакуации населения! «Уклон» перевозил и ТРО и грузы для ВСУ, принимал активное участие в эвакуации в г Ирпень и Буча!
А что делал «Убер»? А убер уже в обед закрыл «приложение» и прекратил работу в Украине.

Ну и мало кто знает об «особых» отношениях этой конторы и «рехформированого» Привата…
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