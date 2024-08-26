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26 августа 2024, 15:12 Читати українською

Массированная атака рф: в правительстве пока не могут спрогнозировать ситуацию с электроэнергией на ближайшие месяцы

Прогнозировать влияние массированной атаки россиян на энергосистему в понедельник на возможность бесперебойного энергоснабжения в течение следующих двух месяцев сложно, но очевидно, что планы по подготовке к зиме придется корректировать, считает советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Прогнозировать влияние массированной атаки россиян на энергосистему в понедельник на возможность бесперебойного энергоснабжения в течение следующих двух месяцев сложно, но очевидно, что планы по подготовке к зиме придется корректировать, считает советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

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«Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению», — сказал он на брифинге в Медиацентре Украины в Киеве в понедельник.

При этом он обратил внимание, что при отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то и вообще таких ограничений, поскольку в этот период минимум нагрузки на энергосистему и доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения.

«Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак „минус“, и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме», — пояснил Бойко.

По его словам, сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗУ для энергетиков, но нужно понять ее последствия атаки и скорректировать планы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Loginnnnn
Loginnnnn
26 августа 2024, 15:34
#
Запасаемся бензином для генераторов пока не подорожал
+
0
potator
potator
26 августа 2024, 15:52
#
Цыганчонка бойка нужно убрать от энергетики вообще, или кто-то думает что это *** перестало вылизывать путинскую ***
+
+30
Rubi0
Rubi0
26 августа 2024, 16:04
#
То не тот Юрий Бойко что ты думаешь
+
+30
crocodille
crocodille
26 августа 2024, 15:53
#
Поки уряд не може, я спрогнозую — взимку не варто розраховувати більше ніж на 4 години світла на добу, для міст мільйонників.
Чому: ну таке вже було в липні, щось відремонтують, щось зруйнують, краще не буде.
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