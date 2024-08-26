Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн от управления арестованными активами. Это самая большая сумма за все восемь лет работы Агентства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
АРМА в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн. Это рекорд за восемь лет
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Кроме того, в июле АРМА закончило передачу в госуправление активов Межигорья. Поэтому через 10 лет после открытия бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича для всех средства из билетов, аренды и других аспектов функционирования парка будут идти в бюджет.
«Настораживающая, во время проведения ревизии движимого имущества для передачи в госуправление было обнаружено более 500 объектов, ранее не числившихся в описаниях, в частности, произведения искусства, иконы, барельефы, люстры и другие ценные предметы», — сказано в июльском дайджесте по работе АРМА.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии