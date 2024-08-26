АРМА в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн. Это рекорд за восемь лет

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) в июле перечислило в госбюджет 781,4 млн грн от управления арестованными активами. Это самая большая сумма за все восемь лет работы Агентства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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Кроме того, в июле АРМА закончило передачу в госуправление активов Межигорья. Поэтому через 10 лет после открытия бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича для всех средства из билетов, аренды и других аспектов функционирования парка будут идти в бюджет.

«Настораживающая, во время проведения ревизии движимого имущества для передачи в госуправление было обнаружено более 500 объектов, ранее не числившихся в описаниях, в частности, произведения искусства, иконы, барельефы, люстры и другие ценные предметы», — сказано в июльском дайджесте по работе АРМА.