Акции японских фармацевтических компаний опередили индекс Topix

С начала июля до прошлой недели акции фармацевтических компаний выросли на 10%, опережая все 33 сектора индекса Topix. Об этом пишет Bloomberg.

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Акции фармацевтических компаний возобновились до рекордных максимумов после недавнего падения японских акций, что указывает на рост спроса инвесторов на защитные активы на фоне опасений замедления мировой экономики.

Фармацевтический индекс стал первым и сейчас единственным сектором, достигшим нового пика после падения японского фондового рынка. С начала июля до прошлой недели акции фармацевтических компаний выросли на 10%, опережая все 33 сектора индекса Topix. В первой половине года этот сектор занимал лишь 18 место по результативности.

Фармацевтическая отрасль традиционно считается менее уязвимой к экономическим спадам, и компании, производящие лекарства за пределами Японии, также показали хорошие результаты, поскольку инвесторы становятся осторожнее.