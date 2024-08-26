Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за август 2024 г. На пенсионные выплаты направлено 63,5 млрд грн. Об этом говорится в данных фонда.
Пенсионный фонд профинансировал пенсии за август на 63,5 млрд грн
Сколько профинансировано
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 1336,0 млн грн;
- на страховые выплаты — 2432,6 млн грн,
в т. ч.на оплату больничных — 1271,9 млн грн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
а суммы выплат растут…