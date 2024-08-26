С начала года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 67,4 млрд грн. Это на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.
С начала года на покупку новых авто украинцы потратили более 67,4 млрд грн — Укравтопром
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Около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок.
- Больше всего денег получили дилеры автомобилей марки Toyota — 10,4 млрд грн.
- За новенькие BMW украинцы заплатили более 8,6 млрд грн и это второй результат.
- На третьем месте VW — более 4,9 млрд грн.
- Mercedes-Benz собрал около 4,9 млрд грн — четвертое место.
- Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Renault, в кармане этой французской марки 3,6 млрд грн.
В топ-10 марок, на новые авто которых не жадничали украинцы в этом году, также попали: Lexus, Audi, Land Rover, Skoda, Porcshe.
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Источник: Минфин
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