Deutsche Bank заключил мировое соглашение с большинством акционеров Postbank

Deutsche Bank заключил мировое соглашение с большей частью истцов по делу, связанному с претензиями по поводу недооценки стоимости приобретения Postbank более десяти лет назад. В рамках урегулирования банк предложил выплату 31 евро за акцию, что было принято 60% истцами. Об этом пишет FinTechInsider.

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Как отмечается в релизе банка, Deutsche Bank достиг договоренностей с более чем 80 истцами, которые представляют большинство от общего количества исков в судебном процессе. Кроме того, отмечается, что среди истцов, согласившихся на мировое соглашение, есть один из крупнейших индивидуальных истцов в производстве, на который приходится треть всех исков.

Ожидается, что мировое соглашение, заключенное на момент объявления, поглотит примерно 45% общих резервов, зарезервированных для истцов, охваченных этими соглашениями. С другой стороны, остальные резервы, связанные с этими конкретными истцами, будут освобождены.

Deutsche Bank прогнозирует, что это окажет положительное влияние на его прибыль до налогообложения в третьем квартале 2024 года в размере почти €430 млн. Кроме того, если банк заключит мировые соглашения с другими истцами, это может оказать дополнительное положительное влияние на общий объем сложившихся резервов на покрытие судебных издержек.

Дело против Deutsche Bank началось более десяти лет назад, когда ряд институциональных и частных инвесторов обвинил банк в недоплате за Postbank. Несмотря на достигнутое соглашение, часть исков остается неурегулированной.