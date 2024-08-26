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26 августа 2024, 11:16 Читати українською

В Украине насчитали более 34 тысяч долгов по зарплате. Где наибольшая задолженность — Опендатабот

Более 34 тыс. долгов по зарплате было зарегистрировано по состоянию на 6 августа 2024 г., по данным Министерства юстиции. Должниками оказались около 2 тыс. компаний. Больше всего таких бизнесов в Сумской области, меньше всего — в Черновицкой области. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Более 34 тыс.
Фото: depositphotos

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Ситуация с долгами

Долгов стало меньше в начале полномасштабной, но уже в этом году новых производств открыто больше, чем за весь 2023 год.

Больше всего производств по долгам по зарплате было зарегистрировано в 2021 году — 6,3 тыс. После начала полномасштабного вторжения новых производств уменьшилось на 29%. В прошлом году их количество начало расти: +6.6% в год. В этом году предприятия уже задолжали сотрудникам на 7.1% больше, чем за весь прошлый год.

Где больше всего задолжали

1 872 компании, задолжавшие зарплату работникам. Больше всего таких работодателей оказалось в Сумской области — 5,6 тыс. производств или 16.4% от общего количества.

Далее следует Киев с показателем в 3,4 тыс. долгов по зарплате (9.8%). Тройку замыкает Днепропетровщина — 2,2 тыс. или 6.6%.

Следует отметить, что в почти 3 тысячах производств регион не определен.

Какие компании задолжали

Среди организационно-правовых форм (ОПФ) крупнейшими должниками являются госпредприятия и акционерные общества — более 11 и 9 тыс. производств или 33.8% и 28.8% от всех долгов соответственно. На третьем месте ООО — 4,9 тыс. или 14.2%. На дочерние и коммунальные предприятия приходится 12,5% и 4,3% всех долгов.

Стоит отметить, что на дочерние предприятия Облавтодора в целом приходится 9.7% от общего количества долгов по зарплатам: 3,3 тыс. производств.

Больше задолжали своим работникам только в Сумском машиностроительном научно-производственном объединении — 4 071 производства или 11.8% от общего количества.

Наиболее ярыми должниками среди украинских компаний являются:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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