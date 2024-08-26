Курс валют на 26 августа: доллар и евро дорожают

В понедельник на наличном рынке курс доллара снизился на 1 копейку в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже. Евро в покупке и продаже прибавил 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 2 копейки, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро подорожал на 9 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,55 грн. Евро покупают за 45,70 грн., а продают за 46,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,51, евро — 46,00−46,23 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,29−41,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,16−46,18 грн/евро.

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