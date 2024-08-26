«Ситуация сложная»: Министр энергетики отреагировал на ракетный удар по энергетике

26 августа под прицелом террористов снова оказалась энергетика. Об этом в фейсбуке написал министр энергетики Герман Галущенко.

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Террор энергетики

«Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — написал Галущенко.

Экстренные отключения

Укрэнерго 26 августа из-за ракетной массированной атаки на Укрэнерго дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

Напомним

Утром 26 августа россия осуществляет массированный обстрел Украины. Взрывы слышали в Киеве, Киевской области, Луцке, Львове, Днепре, Одессе.

Враг атаковал энергетические объекты во Львовской области. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.