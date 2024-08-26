Укрэнерго 26 августа предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
Укрэнерго дало распоряжение ввести экстренные отключения света
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«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют», — говорится в сообщении.
По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, оккупанты наносят удары по энергосистеме Киева и Днепра.
Отмечается, что энергетики всей страны работают круглосуточно, чтобы вернуть свет в дома украинцев.
Атака на энергообъекты
Враг атаковал энергетические объекты во Львовской области. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением.
Напомним
Утром 26 августа россия осуществляет массированный обстрел Украины. Взрывы слышали в Киеве, Киевской области, Луцке, Львове, Днепре, Одессе.
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