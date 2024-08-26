Укрэнерго 26 августа не планирует применять графики отключений

26 августа в Украине не планируется применять графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

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Графики отключений

«26 августа применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации — о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.

В «Укрэнерго» призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, особенно с 18:00 до 23:00, а мощными электроприборами пользоваться с 10:00 до 16:00.