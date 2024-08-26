За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 608820 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 августа: 1140 российских оккупантов, 4 танка и 39 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 608 820 (+1140) человек,
- танков — 8551 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16648 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 17443 (+47) ед,
- РСЗО — 1172 (+1) ед,
- средства ПВО — 937 (+1) ед,
- самолетов — 367 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14134 (+39),
- крылатые ракеты — 2444 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 23555 (+80) ед,
- специальная техника — 2941 (+13)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии