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26 августа 2024, 9:46 Читати українською

Японская Kioxia планирует крупнейшее IPO в Токио с начала года

Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp. подал документы на первичное размещение акций на Токийской фондовой бирже, крупнейшее в этом году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Японский производитель микрочипов Kioxia Holdings Corp.
Фото:depositphotos

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Что известно

По словам источников, Kioxia — бывшее подразделение Toshiba по выпуску чипов памяти — рассчитывает привлечь не менее $500 млн и получить оценку стоимости свыше 1,5 трлн иен ($10 млрд). Размещение может состояться уже в октябре.

Kioxia является третьим по величине производителем чипов памяти в мире, уступая только южнокорейским Samsung и SK Group. Фонд прямых инвестиций Bain Capital выкупил 56%-ную долю в компании в 2018 году, оценив весь бизнес в $18 млрд.

Bain Capital планировал IPO компании еще в 2020 году, но этим планам помешала пандемия коронавируса и напряженные отношения между США и Китаем, пишет FT.

Затем фирма рассматривала возможность слияния с американской Western Digital, но переговоры завершились безрезультатно.

Чистая прибыль Kioxia в апреле-июне составила рекордные для компании 70 млрд иен ($479 млн). При капитализации в 1,5 трлн иен рыночная стоимость фирмы будет превышать ее годовую прибыль примерно в пять раз, тогда как для конкурентов Samsung и Western Digital этот показатель вдвое выше.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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