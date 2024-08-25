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25 августа 2024, 13:15 Читати українською

США готовы ввести санкции против стран, позволяющих российским банкам открывать филиалы — FT

США предупреждают страны, торгующие с россией, угрожающие им дополнительные санкции, если они позволят российским банкам создавать местные отделения для финансирования поставок товаров для российского ВПК. Об этом сообщает Financial Times.

США предупреждают страны, торгующие с россией, угрожающие им дополнительные санкции, если они позволят российским банкам создавать местные отделения для финансирования поставок товаров для российского ВПК.
Фото: pixabay.com

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Этот шаг направлен на то, чтобы закрыть обходные пути, которые Россия использовала для обхода санкций, в частности путем поиска скрытых средств для оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия для его вторжения в Украину.

Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, сказал Financial Times, что теперь Вашингтон готов преследовать страны, которые позволили российским банкам открывать филиалы в своей юрисдикции, чтобы избежать санкций Запада — даже если сам банк не находится под санкциями.

«Мы будем преследовать филиал, который они создают, а также другие организации и компании в вашей юрисдикции, работающие с ними», — сказал Адейемо.

В декабре 2023 года администрация президента США Джо Байдена издала указ, согласно которому иностранные финансовые учреждения были предупреждены, что они подвергаются риску применения вторичных санкций. Причиной этого может быть осуществление или содействие транзакциям, связанным с российским ВПК.

Замминистра финансов США отметил, что США перемещают свое внимание на меньшие банки в новых странах после того, как предыдущий цикл давления побудил крупных кредиторов в таких странах, как Китай, Турция и ОАЭ, отказаться от российских контрагентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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